بالفيديو والصور .. جزائرية تظفر بالمرتبة الثانية في مسابقة تحدي القراءة العربي

فازت الطالبة الجزائرية، “ندى فيصل عنقال”، بجائزة المرتبة الثانية لتحدي القراءة العربي، خلال طبعته الثالثة المنظمة بالإمارات العربية المتحدة.

وجاء هذا التتويج لإبنة “عين ولمان”بسطيف، بعد إجابتها بكل ثقة عن أسئلة لجنة التحكيم، ما جعلها تظفر بالجائزة الثانية بكل عزم وثبات.

وعرف الحفل حضوركل من “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما تقدر قيمة الجائزة التي فازت بها ندى فيصل عنقال 100 ألف درهم إماراتي أي ما قيمته 27 ألف دولار.

وغادرت اليوم كافة الوفود المشاركة ضمن تحدي القراءة العربي ،صوب بلدانهم بعد أيام خاضوا خلالها غمارالمنافسات قبل النهائية والنهائية.

ويعتبر تحدي القراءة مبادرة عربية لتشجيع القراءة، من خلال التزام أكثرمن مليون طالب بتحقيق الهدف المنشود، وهو قراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.