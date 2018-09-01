بالفيديو والصور.. جمهور غفير في وعدة سيدي سعادة بغليزان

إستقطبت وعدة الولي الصالح سيدي سعادة التي إنتظمت اليوم السبت بالبلدية التي تقع 30 كلم غرب ولاية غليزان جمهورا غفيرا.

وقد دأب أهالي المنطقة من عرش “بني غدو”على احياء هذه المناسبة التقليدية مطلع فصل الخريف من كل سنة منذ قرن من الزمن.

ويهدف هذا التقليد إلى استحضار ذكرى الأولياء الصالحين ومأثرهم في مناسبة اجتماعية يلتقي بها مواطنو العرش من مختلف الولايات المجاورة.

وتشكل هذه الوعدة فرصة لأهل المنطقة للتنافس على إطعام الزوار.

الى جانب إقامة سهرات يجتمع فيها الضيوف والسكان على الذكر والمدح والتسابيح وتلاوة القرآن الكريم.

الى جانب إقامة امسية شعرية للشعر والطرب البدوي يسميها اهل المنطقة ب ” المداح”.

كما تنتظم أيضا ألعاب الفروسية فضلا عن إقامة سوق يقتني منه الزوار مختلف المنتجات الحرفية والتقليدية المحلية.