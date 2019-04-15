بالفيديو والصور.. حريق داخل أشهر “كاتيدرال” في باريس بفرنسا

شب حريق مهول مساء اليوم الاثنين، داخل الكنيسة المشهورة كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لفرق الاطفاء.

ونقلا عن مصادر فرنسية، إن هناك اعتقادا بأن أعمال التجديد والأشغال في كاتدرائية نوتردام هي المتسببة في الحادث.

وأفادت عناصر الإطفاء أن الحريق اندلع في الطبقة العليا من الكاتدرائية، مع تعذر تحديد مدى خطورته حتى الآن.

فيما قال المتحدث باسم الكاتدرائية إنه اندلع قرابة الساعة 16:50 بتوقيت غرينتش.