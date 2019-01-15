بالفيديو والصور.. درك تلمسان يحجز أزيد من 10 طن من الكيف وتوقيف 528 شخص خلال 2018

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بالفيديو والصور.. درك تلمسان يحجز أزيد من 10 طن من الكيف وتوقيف 528 شخص خلال 2018
بقلم أمين مسعودي

تمكنت عناصر مجموعة الدرك الوطني بتلمسان في حصيلة نشاطها لسنة 2018 في مكافحة المخدرات من حجز  10124.689 كلغ من الكيف المعالج.

أي أزيد من 10 طن و 1025.7 غ من الكوكايين إضافة الى 22270.5 قرص مهلوس تم توقيف على إثرها 528 شخص ومعالجة 270 قضية متعلقة بالمخدرات.

أما في مجال مكافحة التهريب عالجت مجموعة الدرك الوطني بتلمسان 70 قضية.

تم توقيف على إثرها 105 أشخاص من حجز 800 لتر من الوقود موجه الى المغرب إضافة الى مركبة و16 رأس من الماشية كانت مهربة الى المغرب .

كما تم حجز 4945 كلغ من المواد الغذائية المهربة من الجزائر إلى المغرب إضافة الى 156164 وحدة من المشروبات الكحولية كانت مهربة من الجزائر الى المغرب.


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