بالفيديو والصور.. ريال مدريد يحتفل بالثنائية وسط مُشجعيه بمدريد

يحتفل في هاته الأثناء فريق ريال مدريد الاسباني بتتويجه بلقب منافسة كأس دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه.

حيث تُقام مراسيم الاحتفال بالعاصمة الاسبانية مدريد، وانطلقت من كاتدرائية ألمودينا.

كما تتواصل احتفالات التتويج بمقر منطقة مدريد، ومن ثما إلى مبنى مجلس مدينة مدريد.

بينما تصل فيما بعد حافلة النادي الملكي إلى ميدان سيبيليس، حيث ينتظرها المشجعين.

قبل أن يختتم الفريق محطته في البيرنابيو، حيث من المقرر إقامة الحفل في العاشرة مساء.