بالفيديو والصور.. زاوية سيدي علي الحاج في تيسمسيلت تحتفل بالمولد النبوي

أقيمت اليوم بزاوية سيدي علي الحاج بمنطقة المقطع ببلدية برج بونعامة في تيسمسيلت احتفالية “مولد خير الأنام” إحياءا للمولد النبوي.

وتميزت هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من ذات الزاوية بإقامة استعراضات فلكلورية من أداء فرقة “ناس البارود” من ولاية ميلة.

والتي رافقتها عروض الفنتازية بمشاركة فرقة الفروسية لبلدية برج بونعامة.

كما تم خلال الاحتفالية تقديم قراءات جماعية للقرآن الكريم من قبل طلبة الزاوية.

إضافة إلى تقديم ابتهالات دينية والقاءات شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جانب إقامة الحضرة والجلالة.

وقدم بالمناسبة شيخ الزاوية درسا دينيا أبرز خلاله شمائل النبي صلى الله عليه وسلم والتي دعا إلى الاقتداء بها.

وكرمت خلال هذه الاحتفالية نفس الزاوية عشرة من طلبتها الذين أتموا حفظ كتاب الله وصحيحي البخاري ومسلم.

وعرفت هذه التظاهرة الدينية مشاركة وفود تضم أزيد من 200 طالب ومعلمي القرآن الكريم.

وشيوخ لزاويا من ولايات مستغانم وميلة والشلف وعين الدفلى وغليزان ومعسكر وتيارت والجلفة.