بالفيديو والصور.. سد “العطعوطة” كارثة بيئية يخرج سكان حي “النصر” للشارع ببريكة

شنّ، سكان “حي النصر” ببلدية بريكة في ولاية باتنة، إحتجاجا على ما وصفوه بغياب النظافة والتنمية على مستوى الحي.

حينما قاموا بغلق الطريق المحاذية للعمارات والتي تربط وسط المدينة بالطريق الوطني رقم 28، تعبيرا عن غضبهم للحالة

التي آل إليها الحي من مشاكل عدة والتي منها غياب أدنى شروط النظافة.

وقد قام السكان بغلق كل الطرق الداخلية بالعجلات المطاطية واضرام النار بها، معبرين ومنددين في نفس الوقت عن الوضع البيئي الكارثي الذي وصل إليه الحي.

كما عبروا عن سخطهم جراء ما يمسهم من تهميش على مستوى الحي والذي يعتبر من أكبر الأحياء على مستوى الدائرة.

كما أنّ قنبلة سد “العطعوطة” يعتبر أحد الأسباب التي تراكمت على المواطنين وما يعانيه من غياب النظافة وانتشار القاذورات والقمامة.

ما أصبح يهدد حياة المواطنين وسلامتهم، أين أصبح هذا المكان موطنا للامراض والاوبئة والكلاب والضالة والحشرات الضارة،

وسط تجاهل وتماطل السلطات لحل هذا الاشكال.

وقد طالب قاطنو الحي العتيق العديد من المرات من السلطات المحلية التدخل والإستماع إلى انشغالاتهم إلى أن دار لقمان بقيت على حالها.

هذا وأصبحت اللامبالات شيمة من شمات المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، ما يزيد الوضع تعقيدا وأكثر حدة.