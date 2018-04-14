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بالفيديو والصور.. سكان الشطية بالشلف يترحمون على شهداء الجزائر

الوطني
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بالفيديو والصور.. سكان الشطية بالشلف يترحمون على شهداء الجزائر
بقلم مصطفى.ق

نظم اليوم السبت سكان الشطية بالشلف وقفة تضامنية مع ضحايا حادث الطائرة العسكرية.

وشهدت هذه الوقفة التي نظمت بالنصب التذكاري المخلد لأرواح الشهداء بمنطقة القرية حضورا معتبرا للمواطنين رغم سوء الأحوال الجوية.

و نظم المبادرة جمعيات محلية إلى جانب السلطات العسكرية والأمنية وعديد فعاليات المجتمع المدني.

وافتتحت مراسم هذه الوقفة التضامنية بالاستماع للنشيد الوطني والوقوف دقيقة  صمت وقراءة الفاتحة ترحما على الضحايا.

لتتبع بخطبة لإمام المنطقة الذي ذكر الحضور بخصال الشهداء وفضلهم داعيا ومتضرعا لله أن يتغمد أرواحهم ويلهم ذويهم  الصبر والسلوان.

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