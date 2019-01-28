بالفيديو والصور.. سكان الولاية المنتدبة بالمغير يحتجون ويطالبون بازدواجية الطريق الوطني رقم 03

إحتج اليوم الإثنين سكان الولاية المنتدبة بالمغير مطالبون بازدواجية الطريق الوطني رقم 03 والذي أخد عدة أرواح.

خرج سكان الولاية المنتدبة المغير للطريق منددين بالواقع الذي ال اليه الطريق الذي بات مقبرة لابناءهم.

خاصة انه شريان حقيقي واقتصادي الذي يربط الشمال بالمناطق النفطية والبترولية.

وأبدى المحتجون الذين أغلقوا الطريق في وجه سالكيه خوفا من موتهم فيه.

وانتفض المواطنين بعد فقدان 5 من خيرة شباب المنطقة بحادث مرور امس.

في حين تواصلت الاحتجاجات في كل من ام الطيور وجامعة مطالبين بازدواجية الطريق في شطره الرابط بين بسكرة الى تقرت.

الذي رمل نسائهم ويتم ابنائهم .

كما قام المحتجون بتنصيب خيم للصمود الى حين تحرك السلطات انهاء هذه المجزرة اليومية.

ومنع المحتجون المارة من العبور الا المرضى اووالعائلات كما تم تقديم وجبات ساخنة لسائقين الشاحنات بعد تعطيل طريقهم .

وطالب المجتجين بطريق مزدوج ولن يفتح اىطريق حتى تحقيق هذا المطلب.

في حين شكل والي الولاية خلية ازمة ومتابعة بالولاية من اجل مجابهة الوضع وإحتواءه.