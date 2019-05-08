بالفيديو والصور .. سماع صراخ وعويل أثناء رقية تلاميذ مدرسة مالك بن نبي بوهران

إستجاب لليوم الثاني على التوالي الراقي الشرعي المدعو الشنفرة من ولاية سيدي بلعباس إلى جانب مجموعة من المرقين لنداء التلاميذ واولياءهم بمدرسة مالك بن نبي ببلدية وادي تليلات في وهران.

عقب وقوع لأكثر من 3 أشهر أمور غريبة ببعض الأقسام وسماع أصوات عبارة عن صراخ، أصوات حيوانات وترديد لالحان اناشيد وطنية اضحت تحدث نهارا وامام مسمع كافة المتواجدين والوالجين للمؤسسة التربوية.

حيث فشل العديد من الرقاة الذين تم الاستنجاد بهم لطرد تلك الأرواح.

الراقي الشنفرة الذي تطوع بالتنقل إلى المدرسة استهلها امس برقية المؤسسة ببعض الزيوت والأعشاب ورش كل أجزائها من الداخل والخارج لطرد المس وابطال السحر.

والذي رجح انه سبب ما يحصل من امور غريبة وسط التلاميذ بالاقسام.

فيما أقدم اليوم وبحضور التلاميذ والمعلمين على رشهم بالزيوت السبع المذكورة في القرآن الكريم التي هي عبارة عن الحبة السوداء، الفيجل، الحلتيت، القسط البحري، الصنوبر وزيت الزيتون.

قرأ عليها الرقية الشرعية ورش بها التلاميذ والمعلمين فيما طالبهم لشرب منها ملعقة على معدة فارغة.

والغريب وبعد دخول الراقي وبعض اولياء التلاميذ إحدى الاقسام تفاجاوا بارتفاع أصوات صراخ وعويل.

ما أكد بشأنه الراقي انه ينبئ بأمور كارثية كانت تقع داخل المدرسة تم اغفالها فيما تعرضت إحدى النسوة لحالات سقوط واغماء أثناء مباشرة الشنفرة الرقية الشرعية لكنهم سرعان ما احسوا بالارتياح بعدها.