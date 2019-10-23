بالفيديو والصور ..طلبة يحتجون على اقصائهم من التخصص بالمدرسة العليا للعلوم البيولوجية لوهران

تجمع العشرات من طلبة السنة الثانية تحضيرية بالمدرسة العليا للعلوم البيولوجية بالسانية في وهران اليوم احتجاجا على توزيعهم بمدارس أخرى.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد تم توجيههم إلى كل من العاصمة، قسنطينة ومستغانم في تخصصات لم تكن من ضمن اختياراتهم الأولى.

وهذا عقب اجتيازهم لامتحان وطني للانتقال إلى الطور الثاني التطبيقي احد مواضيعه وصفوه بالتعجيزي كونه خارج المقرر الدراسي.

الطلبة المحتجون الذين رفعوا عدة شعارات مستنكرة من بينها “مسابقة وطنية بنتائج وإجراءات عشوائية”، “كل المدارس تحتفظ بطلابها الا المدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران”.

وطالب المحتجون بـ “نريد فتح تحقيق حول طرق التوجيه وفتح قوائم الترتيب الحقيقية ناشدوا وزارة التعليم العالي التدخل.

وفتح تحقيق في نتائج الامتحان الذي وصفوه بغير العادل قضى على طموحاتهم بمتابعة دراساتهم العليا في تخصص البيولوجيا بعد قبول 40 طالبا فقط من اصل 75.

نائبة مدير المدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران وفي رد لها حول شكاوى التظلم التي رفعها طلبة السنة ثانية أوضحت أن الامتحان وطني تم تنظيمه وفق القوانين التي تحتكم عليها كافة الامتحانات والمسابقات.

وذلك اعتمادا على عدم الكشف عن هوية الطالب الممتحن وتم الإعلان عن النتائج حسب الترتيب الوطني للمعدلات وقبول 40 طالبا من المدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران.

تم وفق قدرات هذه الأخيرة لتسيير وتاطير متميزين حسب الإمكانيات المتوفرة مشيرة إلى الطلبة الآخرين الذين لم يتم قبول انهاء دراساتهم العليا بذات المدرسة.

وقد تم توجيههم لمدارس عليا اخرى متوزعة ببعض ولايات الوطن حسب ورقة اختيار التخصصات الست التي تم تسليمها لهم وأكدوا عليها قبل اجتيازهم الامتحان.