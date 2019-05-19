بالفيديو والصور.. عائلات تعيش حياة البؤس بمزرعة عشابة حنيفي في وهران

تكابد نحو 7 عائلات الويلات بمزرعة عشابة حنيفي الواقعة ببلدية بئر الجير في وهران .

بعدما استقروا بها منذ 1998 خلال العشرية السوداء هروبا من بطش الإرهاب. المزرعة التي يعود بناؤها إلى الحقبة الاستعمارية يعيش قاطنوها تحت وطأة الغبن والمعاناة داخل شقق اكل عليها الدهر وشرب.

وتعرضت للانهيار نتيجة هشاشة أساسها وقدم بنائها إلى جانب افتقارها لأبسط ضروريات العيش الكريم من ماء وكهرباء وقنوات صرف صحي.

عائلات تنتظر نصيبها من عمليات الترحيل على مستوى ولاية وهران بعد سنوات من المعاناة داخل مساكن تشبه إلى حد بعيد الاسطبلات تنعدم بها كافة متطلبات العيش الكريم.

حيث تناشد وإلى وهران مولود شريفي بعد عديد المراسلات التي لم تجد اذانا صاغية لانتشالها من بؤرة منسية تقع بقلب وهران أخفتها العديد من التجمعات السكانية التي تحيط بها.