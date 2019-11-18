بالفيديو والصور .. عائلات تقيم في مدرسة مهجورة مبنية بالأميونت ومهددة بالانهيار منذ 12 سنة في وهران

ناشدت عشرات العائلات المرحلة من سكناتها الهشة إلى مدرسة ابتدائية مهجورة بحي الحمري، والي وهران التدخل العاجل لإسكانها.

وكان مقررا أن يتم ترحيل تلك العائلات منذ 12 سنة، حيث تمت برمجة إقامتهم في مدرسة مهجورة، كحل مؤقت في انتظار تسليمهم سكناتهم بمنطقة بلقايد بناء على قرارات استفادة مسبقة.

وعلى مدار 12 سنة كاملة، لم يتغير شيء من واقع تلك العائلات، ما عدا استمرار الوعود الكاذبة من المسؤولين المحليين والتي لم تتجسد.

وقالت تلك العائلات إن المدرسة المهجورة مبنية بمادة الأمنيونت القاتلة.

وكان رئيس الدولة قد أمر مؤخرا بتطهير كافة البنايات التي تحتوي على هذه المادة لتهديداتها المباشرة على الصحة العمومية.

وقد تسببت معاناة أفراد تلك العائلات المشردة في سكنات “مؤقتة” تحولت إلى إقامة دائمة، في إصابة 8 منهم بأورام سرطانية.

وأكدت تلك العائلات المنكوبة لـ”النهار أونلاين” أن السكنات المبرمجة لهم بالمجمع السكني الجديد بلقايد حسب قرارات الاستفادة المسبقة التي تحصلوا عليها جاهزة وانتهت الأشغال بها.

غير أنهم ما يزالون يجهلون أسباب عرقلة إطلاق عملية ترحيلهم.