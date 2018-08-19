بالفيديو والصور.. عاصفة مطرية قوية تضرب مكة المكرمة

شهدت ظهر اليوم الأحد، البقاع المقدسة بمدينة مكة المكرمة عاصفة مطرية قوية، التي تستقبل نحو مليوني حاج.

وأظهرت صور، وفيديوهات، نشرها نشطاء وحجاج، عاصفة مطرية قوية مترافقةً مع رياح قوية،

بينما يصطف عدد كبير من الحجاج لأداء الصلاة أمام الكعبة الشريفة.

ويجتمع الحجاج في مشعر منى الذي سيبيتون فيه الليلة قبل التوجه مع ساعات الفجر الأولى نحو جبل عرفة، الذي يعد الوقوف فيه الركن الأعظم في الحج.

وضربت العاصفة كلا من مدينة مكة، بما فيها جبل عرفة ذاته، والذي صوره بعض المتواجدين في المكان الذي يستعد لاستقبال الحجاج.

ولم يتم تسجيل خسائر أو إصابات بين الحجاج نتيجة العاصفة المطرية، بينما تنتشر فرق الإسعاف، والدفاع المدني، ورجال الأمن، بشكل معتاد في الحرم المكي لتوفير المساعدة للمحتاجين.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، تحذيرا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة،

مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تتسبب بجريان سيول في منطقة مكة المكرمة،

بما فيها عرفات، ومزدلفة، ومنى، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً من اليوم الأحد.