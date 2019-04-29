بالفيديو والصور.. غرباء يرحلون مكان منكوبي مركز الايواء المحترق بوهران

احتجت اليوم بعض العائلات القاطنة بمركز الايواء بمسمكة وهران الذي تعرض أمس لحادث اندلاع حريق مهول به.

أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أخرى، بعد اقصاءها من عملية الترحيل التي تم مباشرتها ليلة أمس بتعليمات من والي وهران

مولود شريفي خلال تنقله لمعاينة العائلات المنكوبة والوقوف على حجم الخسائر التي خلفها الحادث.

العائلات المقصية من الاستفادة من السكن في إطار عملية الترحيل إلى مجمع السكنات الاجتماعية الواقع بحي بلقاسم عبرت بنبرة من

الغضب عن استياءها وتذمرها من طريقة توزيع السكنات على مستحقيها الحقيقيين ممن كانوا يقطنون بمنتدى الشباب محمد بوضياف

لأكثر من 19 سنة فيما تم استفادة أشخاص غرباء عن مركز الايواء بالرغم من احصائهم وتسجيلهم بقائمة المرحلين إلى سكنات لائقة

حيث طالبوا الجهات المعنية وعلى راسها والي وهران بفتح تحقيق في القضية الاي تخللتها العديد من التجاوزات مع إيجاد حلول استعجالية

للعائلات المقصية خصوصا بعد هدم مركز الايواء الذي كانوا يشغلونه سابقا وأصبح مصيرهم المبيت وعائلاتهم بالشارع.