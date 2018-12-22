بالفيديو والصور.. فرحة كبيرة للاعبي النصرية بالتأهل في كأس الكاف
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وضعت مصالح الأمن بالمحمدية في معسكر حد لنشاط مروّج الخمور يبلغ من العمر 25 سنة وحجز 1380 قارورة.
وحسب ذات المصالح فقد تم توقيف المروج إثر…
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أوقفت مصالح الأمن بئر مراد رايس في العاصمة 04 أشخاص يتهمة المتاجرة في المخدرات من نوع القنب الهندي وكذا المؤثرات العقلية.
كما تم حجز تم حجز…
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تمكنت مصالح الحماية المدنية من انقاذ 3 أفراد من عائلة واحدة بالمدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب ولاية قسنطينة.
الضحايا قاموا باستنشاقهم غاز أحادي الكربون المنبعث من سخان…
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