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بالفيديو والصور.. فرحة كبيرة للاعبي النصرية بالتأهل في كأس الكاف

الرياضة
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بالفيديو والصور.. فرحة كبيرة للاعبي النصرية بالتأهل في كأس الكاف صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كانت فرحة لاعبي فريق “نصر حسين داي” كبيرة بعد نهاية اللقاء الذي جمعهم بالضيف “غرين إيغلز” الزامبي بملعب “05” جويلية الأولمبي.


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