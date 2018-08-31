بالفيديو والصور.. فيضانات تخلف خسائر معتبرة بالعقلة في تبسة

شهدت مدينة العقلة بولاية تبسة اليوم أمطارا غزيرة ، ما تسبب في فيضانات بالوادي خلفت خسائر مادية معتبرة.

وتدخلت اليوم الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة بسبب الاضطراب الجوي.

مسجلة تدخلات متفرقة بعدة أحياء منها دوار بئر تراب ،حي الشيخ العربي التبسي،محطة نفطال بلدية ودائرة العقلة.

حيث تم امتصاص مياه من ستة منازل حيث بلغ منسوب المياه حوالى 20الى 30سم والطريق لفتح حركة المرور.

كما تم إنقاذ حوالي 20 رأس من الماعز وحوالي 115 رأس غنم.

وتم تسجيل خسائر متمثلة في آليات رش و مضختين جرفتهما سيول الأمطار.