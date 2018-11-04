بالفيديو والصور.. كلية الطب بجامعة وهران تغرق في المياه والطلبة في إضراب

تشهد كلية الطب بجامعة وهران “أحمد بن بلة”، حالة كارثية بكل المقاييس، وأوضاع مزرية للغاية، ماجعل طلبة تخصص صيدلة يدخلون في إضراب.

وحسب الفيديو والصورالمتداولين عبرمواقع التواصل الإجتماعي، تظهرالحالة المزرية التي وصلت إليها قاعات التدريس داخل الكلية.

حيث المياه تغمرجل القاعات، وتسرب المياه من الأسقف، مايجعل الدراسة داخل القاعات عملية شبه مستحيلة، خاصة نحن في موسم تساقط الأمطار.

فيما لايزال تخصص الصيدلة للسنة الرابعة مواصلين إضرابهم لليوم العاشر تواليا، لتحقيق مطالبهم، التي من أبرزها توفير قاعات محاضرة مناسبة.