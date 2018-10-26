بالفيديو والصور.. لحظة دخول المتهمين الأربعة في شبكة المدعو أمير ديزاد إلى سجن الحراش
التقطت عدسات النهار حصريا، في حدود الواحدة ونصف من صباح الجمعة، لحظة وصول المتورطين في شبكة “أمير بوخرص” للابتزاز والتشهير عبر “الفايسبوك ” إلى سجن الحراش بعد الأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.
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