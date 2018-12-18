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بالفيديو والصور.. محرز يتأثر بعد دخوله ملعب “ليستر سيتي”

الرياضة
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بالفيديو والصور.. محرز يتأثر بعد دخوله ملعب “ليستر سيتي” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

ظهر النجم الدولي الجزائري رياض محرز متأثرا بعد وصوله لملعب “الكينغ باوور” الخاص بفريقه السابق ليستر سيتي.

وغابت الإبتسامة المعهودة عن نجم مانشستر سيتي الحالي بعد دخوله للنفق المؤدي لغرف تغيير الملابس والذي كان يحمل صورته في المواسم الماضية.

ويبدو أن نجم الخضر تذكر تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016 وراوده الحنين للأيام الجميلة التي قضاها مع “الثعالب”.


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