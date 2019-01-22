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بالفيديو والصور.. مرتفات النعامة تكتسي الحلة البيضاء

أخبار الجزائر
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بالفيديو والصور.. مرتفات النعامة تكتسي الحلة البيضاء
بقلم مصطفى.ق

تساقطت اليوم الثلاثاء كميات خفيفة من الثلوج تخللتها موجة صقيع على المرتفعات الجبلية بالمكاليس جنوب النعامة .

كما أكتشت قرى تابعة لبلدية القصدير الحدودية بأقصى غرب الولاية حلة بيضاء وتشهد الولاية موجة من البرد الشديد.

مع تسجيل انخفاض  محسوس في درجات الحرارة بلغت 6 درجات تحت الصفر ببعض المناطق خصوصا بمنطقة حرشاية.

وقد صاحب هذه البرودة القاسية تشكل طبقات من الجليد و تساقطات متفرقة للثلوج من حين لآخر.

بعثت التفاؤل لدى مواطني المنطقة الذين استبشروا خيرا بهذه الوضعية الجوية.

معربين عن أملهم في هطول أمطار لإنعاش مراعي الكلأ ونمو الغطاء النباتي و تحسن مردود المناطق الفلاحية بالولاية.


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