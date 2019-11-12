بالفيديو والصور .. مسيرة داعمة للجيش والرئاسيات بجانت في إليزي

خرج مساء اليوم الثلاثاء، العشرات من المواطنين بالولاية المنتدبة جانت بولاية إليزي، في مسيرة سلمية، دعما للجيش الوطني الشعبي والانتخابات الرئاسية المقرر يوم 12 ديسمبر المقبل.

وإنطلقت المسيرة من أمام قاعة الطاسيلي بوسط المدينة، وجابت الشارع الرئيسي اين رفع المشاركون خلالها شعارات متعددة تدعم قرارات وقيادة المؤسسة العسكرية.

كما رفع أيضا المواطنين في المسيرة شعارات داعية لإجراء انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر القادم في قتها.

ورددوا شعار ” الجيش والشعب خاوة خاوة “ولا ملجأ ولا منجى لإستقرار الوطن إلا بالإنتخابات “كلنا مع الجيش الوطني الشعبي”ونعم لإجراء الانتخابات” .