بالفيديو والصور.. مطالب بتسريع تحقيق وفاة الشابة فضيلة بدار الولادة في الوادي

تجمعت عائلة فضيلة التي فارقت الحياة بدار الولادة بعاصمة الوادي، في ظروف غامضة الاحتجاج بمشاركة قابلة تعمل بذات الدار.

مطالبين بتسريع الحقيق وكشف حقيقة وفاة ام أحمد معاذ.

الذي شارك في الوقفة وهو لا يدرك انه يقف امام الدار من اجل معرفة حقيقة حرمته من حنان امه للابد .

أحمد معاذ حمل لافتة تحمل امي توفيت بسبب الإهمال ولا يحسن قراءة ولا معناها .

ومما حرك الاحتجاج هو تأخر الكشف عن سبب الوفاة، وعدم اخراج المتوفية لاعادة تشريحها.

إضافة إلى وقفة التي سبقت هذه الوقفة والتي إعترفت قابلة تم تحويلها لمصلحة الأطفال حول الإهمال الذي يطال دار الولادة.

وطالب عائلة والمتعاطفين مع قضية فضيلة ضرورة كشف المستور ومعاقبة المتسبب في هذا الوفاة.

وتوفير طواقم طبية لرفع المستوى الطبي والصحي لدار الولادة وتحسين ظروف ازديادهن.