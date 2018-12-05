بالفيديو والصور.. ممثلو البوليساريو والمغرب يجتمعون بجنيف السويسرية تحت رعاية أممية

انطلقت أشغال المائدة المستديرة لاستئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو المتوقفة منذ ست سنوات اليوم الأربعاء بجنيف.

اللقاء برئاسة المبعوث الأممي الى الصحراء الغربية هورست كوهلر.

وستجري الاشغال على مدار يومين بقصر الامم بمشاركة الجزائر وموريتانيا بصفتهما بلدين مجاورين وملاحظين تم استدعائهما من طرف المبعوث الأممي.

و يشارك الجانب الصحراوي في هذه المائدة المستديرة بوفد يقوده خطري أدوح ويرأس الوفد المغربي وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.

وقد تحادث هورست كوهلر على انفراد مع مختلف رؤساء الوفود و من المقرر أن يعقد هورست كوهلر ندوة صحفية يوم الخميس لدى اختتام الاشغال.

وتتركز أجندة هذه الجلسات التي تدوم يومين على ثلاثة محاور رئيسية.

يأتي في مقدمتها استعراض التطورات الأخيرة لمسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية منذ وقف مسار التفاوض.

ونقاش بعض القضايا الإقليمية التي تمس بشكل أو بآخر النزاع حول الجمهورية الصحراوية.

ثم الخطوات القادمة لتفعيل العملية السياسية والمتمثلة في اجراء مفاوضات مباشرة بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي.

ولم يقدم أي من الوفود المشاركة أو المبعوث الأممي تصريحات لوسائل الإعلام الحاضرة .

حيث اكتفى الجميع بالتقاط الصور دون اعطاء اي تصريحات بشأن المواقف أو الآمال من عقد هذه اللقاءات.