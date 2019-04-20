بالفيديو والصور.. مناضلوا الارندي بتيبازة يتهمون أويحيى بسجن السيناتور بوجهر ماليك

إتهم مناضلوا الارندي بتيبازة الأمين العام أحمد أويحيى بالضغط على العدالة التي زجت بالسيناتور بوجهر ماليك أوت الماضي في قضية فساد.

السيناتور الذي اتهم ب تلقى رشوة 200 مليون من مستثمر شيد فندقا فوضويا في غابة غرب تيبازة.

أفراد من عائلة السيناتور بوجهر ماليك أكدوا ومعهم مناضلون من الأرندي ان اويحيى انتقم من بوجهر ماليك لأنه وقع على لائحة تطالب برحيله من الحزب.

وقدم المعنيون حججا على ضغوطات أويحيى على العدالة عندما أكدوا أنه أصدر بيانا يتهم في السيناتور بالفساد والرشوة قبل ان توجه له التهمة من قبل قاضي التحقيق.

وتسائل المحتجون عن تأثير بيان مثل هذا صادر عن وزير أول على الضبطية القضائية التي كان السيناتور لا يزال يخضع للتحقيق بسببها داخل مكاتبها بمقر امن الولاية.

المحتجون الذي رفعوا شعار”لن تغفر لك تيبازة الزج بالسيناتور بوجهر ماليك داخل السجن ظلما”.

قالوا نهم يثقون في العدالة التي هي اليوم ليست تحت الضغط وتحكم بعدالة.