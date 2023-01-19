بالفيديو والصور.. ميسي ورونالدو هدافان ويُلهبان لقاء كأس موسم الرياض

صنع أمسية اليوم الخميس الثنائي، ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو الحدث بالعاصمة السعودية الرياض.

وذلك خلال اللقاء الذي تغلب خلاله باريس سان جيرمان الفرنسي أمام فريق موسم الرياض في كأس موسم الرياض باستاد الملك فهد الدولي بـ5-4.

وعرفت المواجهة تسجيل، كريستيانو رونالدو ثنائية لفريق موسم الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وبتسديدة قوية في الدقيقة الـ45+6.

ودون هيون سوو جانغ الهدف الثالث لفريق موسم الرياض في الدقيقة الـ57، وسجل الرابع، أندرسون تاليسكا في الدقيقة الـ90.

بينما وقع ليونيل ميسي الهدف الأول للبياسجي في الدقيقة الـ3، وسجل ماركينيوس الثاني في الدقيقة الـ43.

ووقع سيرجيو راموس الثالث في الدقيقة الـ54، وكيليان مبابي الرابع في الدقيقة الـ60 من ركلة جزاء، وهوغو إيكيتيكي الخامس في الدقيقة الـ78.

كما شهد هذا اللقاء طرد، خوان بيرنات لاعب بياسجي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ39.

في حين ضيع، نيمار دا سيلفا، ركلة جزاء للفريق الباريسي في الدقيقة الـ44.