بالفيديو والصور.. ميسي ورونالدو هدافان ويُلهبان لقاء كأس موسم الرياض
صنع أمسية اليوم الخميس الثنائي، ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو الحدث بالعاصمة السعودية الرياض.
وذلك خلال اللقاء الذي تغلب خلاله باريس سان جيرمان الفرنسي أمام فريق موسم الرياض في كأس موسم الرياض باستاد الملك فهد الدولي بـ5-4.
وعرفت المواجهة تسجيل، كريستيانو رونالدو ثنائية لفريق موسم الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وبتسديدة قوية في الدقيقة الـ45+6.
ودون هيون سوو جانغ الهدف الثالث لفريق موسم الرياض في الدقيقة الـ57، وسجل الرابع، أندرسون تاليسكا في الدقيقة الـ90.
بينما وقع ليونيل ميسي الهدف الأول للبياسجي في الدقيقة الـ3، وسجل ماركينيوس الثاني في الدقيقة الـ43.
ووقع سيرجيو راموس الثالث في الدقيقة الـ54، وكيليان مبابي الرابع في الدقيقة الـ60 من ركلة جزاء، وهوغو إيكيتيكي الخامس في الدقيقة الـ78.
كما شهد هذا اللقاء طرد، خوان بيرنات لاعب بياسجي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ39.
في حين ضيع، نيمار دا سيلفا، ركلة جزاء للفريق الباريسي في الدقيقة الـ44.
💫 Dazzling feet from @KMbappe!
PSG’s No. 7 sets up Sergio Ramos who makes it 3-2 from close range.#RiyadhSeasonCup #PSG pic.twitter.com/KOrVZGe4aZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 19, 2023
Make that 3-3 🤯
A thoroughly enjoyable end-to-end contest as Jang Hyun-soo heads past Navas!#RiyadhSeasonCup pic.twitter.com/SYFP3DMFIZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 19, 2023
🇧🇷 Marquinhos restores PSG’s lead with a well-placed finish from @KMbappe‘s pinpoint cross!#RiyadhSeasonCup #PSG pic.twitter.com/m4jbH9GYJf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 19, 2023
😬 That’s certainly a penalty to forget for @neymarjr who is denied by Mohammed Alowais!#RiyadhSeasonCup #PSG pic.twitter.com/5RDZDhdQai
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 19, 2023
هدف #ميسي في مرمى فريق موسم الرياض 🔥#كاس_موسم_الرياض #RiyadhSeasonCuppic.twitter.com/oSNKbrXU7W
— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) January 19, 2023
هدف #رونالدو في شباك #باريس_سان_جيرمان 🔥🔥#كاس_موسم_الرياض #RiyadhSeasonCuppic.twitter.com/WScBWiPgBR
— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) January 19, 2023
جوووووووووووووووووووووووول #رونالدو يسجل هدف التعادل في مرمى #باريس_سان_جيرمان 😍🔥🔥#كاس_موسم_الرياض #RiyadhSeasonCuppic.twitter.com/hwf5HTmNks
— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) January 19, 2023