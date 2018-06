بالفيديو والصور.. نجل رونالدو يخطف الأضواء عقب مواجهة الجزائر

وأظهر كريستيانو الصغير قدرات عالية في مداعبة كرة القدم والتسديد على المرمى، حيث لم يغادر رونالدو أرضية الميدان عقب الفوز على الجزائر بثلاثية وتدرب رفقة ابنه.

وأبدع نجل أفضل لاعب في العالم، في التمريرات والمراوغات، بينما سجل هدفا رائعا.

O apito final não quer dizer que acabe o espectáculo. Cristiano Ronaldo e Cristianinho: tal pai, tal filho.#ConquistaOSonho

The final whistle doesn't mean the show is over. Cristiano and his son, it's clear the apple doesn't fall far from the tree! #ConquerYourDream pic.twitter.com/YgebltOYpa

— Portugal (@selecaoportugal) June 7, 2018