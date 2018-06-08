بالفيديو والصور.. نجل رونالدو يخطف الأضواء عقب مواجهة الجزائر

خطف نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأضواء من والده في ملعب النور عقب المواجهة الودية التي جمعت منتخب بلاده أمام الجزائر سهرة الخميس.

وأظهر كريستيانو الصغير قدرات عالية في مداعبة كرة القدم والتسديد على المرمى، حيث لم يغادر رونالدو أرضية الميدان عقب الفوز على الجزائر بثلاثية وتدرب رفقة ابنه.

وأبدع نجل أفضل لاعب في العالم، في التمريرات والمراوغات، بينما سجل هدفا رائعا.