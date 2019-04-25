بالفيديو والصور.. نجم جزائري ينجو من الموت !!

كاد المهاجم الجزائري لفريق “كلوج” الروماني “بلال عمراني” أن يفقد حياته فوق أرضية الميدان سهرة أمس الأربعاء.

وذلك خلال لقاء العودة من الدور النصف النهائي لمنافسة كأس رومانيا.

وإنهار اللاعب صاحب ال25 سنة لوحده فوق أرضية الميدان ماجعل سيارة الإسعاف تنقله على جناح السرعة للمستشفى.

وتعرض اللاعب المتألق للإغماء لبعض الدقائق في مشهد أصاب جميع من كان في الملعب بالهلع.

وفور نقله للمستشفى تم إجراء فحص بالأشعة للاعب أكد عدم مُعاناته من أي إصابة خطيرة.

وكان النجم الجزائري قد قدم تمريرة حاسمة في اللقاء قبل تعرضه للإصابة.

https://www.youtube.com/watch?v=ZzbICydo2QM&feature=player_embedded