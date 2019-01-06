بالفيديو والصور..نفوق مئات المواشي وتأخر نتائج التحاليل المخبرية تعيق القضاء على الوباء بالوادي

دق مربوا وموالوا الوادي ناقوس الخطر بعد نفوق مئات الرؤوس من الأغنام خاصة الحديثة الولادة.

عمي البشير أحد الضحايا الذين وجدوا أنفسهم مكبل الايدين بعد نفوق أزيد من 90 راس من الغنم و20 من الماعز ووتتواصل دون إنقطاع .

عمي البشير وجد نفسه مجبر على نقل الجثث وحرقها، وابعادها في ظل عدم ايجاد الحلول لرزقه الذي يزول بين نظره.

فرق البيطرة ورغم الوقوف واخذ العينات الى انها مجبورة على ارسالها في كل مرة الى قسنطينة لمعرفة المرض والوباء ، وهو ما عطل استعمال اللقاحات وزاد من تعقيد الوضع.

وناشد المربون والموالون الكشف عن المرض في اسرع وقت وانشاء مخبر لكشف الاوبئة بالولاية عوض نقلها ، وهم ملتزمون بشراء اللقاحات حتى من خارج الوطن.

هي خسائر والعينات كبيرة وفي كل بلديات الولاية دون ان يتم اتخاذ اجراءات لمجابهة الأمر.