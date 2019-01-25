بالفيديو والصور.. هذا جديد عملية البحث عن جثة عاشور محمد في البويرة

وسعت مصالح الحماية المدنية بولاية البويرة من عمليات البحث عن جثة العون عاشور محمد المفقود بحي 250 مسكن.

حيث وسعت مصالح الحماية المدنية نطاق البحث حتى سد تلزديت بعد وصول دعم من الوحدة الوطنية.

اين التحقت بالعملية فرقة الغطاسين وفرقة الكلاب المدربة التابعة للمديرية المركزية.

كما سيصل دعم من المدية، البرج، بجايةوتيزي وزو إلى الولاية، يتمثل في غطاسين وفرق الكلاب المدربة.

ركزت البحث في الاول على القناة الرئيسية للحادث الى مجرى الوادي على مسافة تقدر ب 12 كلم الى مصب الواد بسد تريسديت.

حيث قسمت المنطقة الى اربع مناطق وضع فيها الامكانيات المادية والبشرية اللازمة والمختصة في الاماكن الوعرة وكلاب مدرب وغطاسين.

وتم تسخير اكثر من 400 عون الحماية المدنية للبحث عن الجثة.

عملية البحث متواصلة داخل بالوعات صرف المياه التي يبلغ طولها 2350 م ويصل التدفق فيه 2.8 م 3 في الثانية.