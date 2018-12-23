بالفيديو والصور.. هذا ما توفر لإنقاذ عياش

توفي محجوبي عياش في البئر الارتوازي بقرية ام الشمل بلدية الحوامد، بعد جهود من مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة ومساعدات المواطنين .

عملية الانقاذ دامت 5 أيام و13 ساعة و40 دقيقة، تظافرت فيها جهود السلطات المحلية مصالح الحماية المدنية والامن والدرك الوطني والسكان لاخراج عياش من البئر، لكن قضاء الله و قدرة شاء ان يرحل عياش.

حيث وفرت مصالح الحماية المدنية في عملية انقاذ عياش 6 وحدات تدخل على رئسها الوحدة الرئيسية للحماية المدنية وخمس وحدات جهوية.

واشتغل على تحرير عياش 86 رجل حماية مدنية منهم 17 ضابط حماية مدنية، 4 ضباط صف، 69 عون حماية مدنية.

وشاركت مصالح الحماية المدنية بشاحنة إطفاء وشاحنة عتاد، سيارتي اسعاف،4 سيارات اتصال،3 مولدات كهربائية و3 خيم.

9 قارورات هواء مضغوط و 9 قارورات أكسجين،2 آلات للقطع والتفكيك، ووحدة متحركة للأضواء الكاشفة.

كما شارك المصالح المحلية و الخواص في العملية 12 آلية حفر وجرافة، 8 آليات لنقل الحفارات،4 شاحنات،2 جرارات، 2 مضخات مائية، 2 كاميرات بالأشعة تحت الحمراء، وسيارةأسعاف.