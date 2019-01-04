بالفيديو والصور.. هكذا إلتقى بوعزغي موالي الجلفة

إفترش وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي الارض خلال لقائه موالي ولاية الجلفة.

وخلال زيارته للولاية إلتقى الوزير الموالين المتضررين من الطاعون.

أوضح وزير ان مصالحه احصت نفوق 2000 راس من الماشية وطنيا، جراء انتشار طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية.

وكد للموالين ان الوضع متحكم فيه وتحت السيطرة، كما سيتم تعويض الفلاحين المتضررين.

مخاطبا الموالين، نحن بصدد إقتناء الكمية اللازمة لتلقيح المواشي في ظرف شهر، مشيرا أنّ اللقاح معروف اردنا فقط التأكد بارسال عينات للتحليل.