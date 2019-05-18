بالفيديو والصور.. هكذا تعيش السيدة حبيبة وعائلتها الفقر والحرمان في معسكر

حالة اجتماعية صعبة تلك التي تعيشها عائلة عيسى بالمحمدية معسكر تحديدا بالحي الفوضوي المعروف “بني و اسكت”.

وضع يفتقر لشروط الحياة الكريمة زاد من حدة الازمة التي وجدت فيها السيدة حبيبة نفسها رفقة 6 اطفال.

ما دفع بابنتها الكبرى لامية 14 سنة الى التوقف عن الدراسة منذ كانت في السنة الاولى ابتدائي.

لتجد نفسها مرغمة على العمل لمساعدة عائلتها ببيع ماء جافيل و صابون الغسيل علها تظفر ببعض الدنانير كمصروف يومي لاخوتها.

رغم الصعوبات التي تواجهها في الشارع من محاولات تحرش ونظرة المجتمع الاناني التي سلبتها طفولتها و براءتها.

لتبقى الكلمات عاجزة عن وصف حقيقة المأساة التي نالت من عزيمتهم.

لامية براءة تناشد السلطات المحلية للنظر في وضعهم و ترحيلهم الى سكن لائق في اقرب وقت و حماية طفولتهم التي سرقتها منهم قساوة الزمن.