بالفيديو والصور .. هكذا ودعت الاسرة الإعلامية جثمان الراحل علي فضيل

ودعت اليوم الجمعة الاسرة الإعلامية بالذموع والترحم جثمان الفقيد الزميل الاعلامي علي فضيل بمطار هواري بومدين بالعاصمة قادما من باريس.

وكان في إستقبال جثمان الرئيس االمدير العام لمجمع الشروق عدد من الشخصيات وزملاء المهنة يتقدمهم وزير الإتصال حسان رابحي.

كما عرفت القاعة الشرفية للمطار توافد عدد كبير من الصحفيين وأصدقاء الراحل لمواساة عائلته وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه

ولو يتوانى أصدقاء الراحل في ذكر خصاله الذي كان وطنيا مخلصا، ورجلا متواضعا ذو اخلاق عالية رحمة الله عليه.

هذا وقد توفي امس الخميس الرئيس المدير العام لمجمع الشروق عن عمر يناهز 63 سنة إثر وعكة صحية.

وسيسوارى الثرى غدا بعد صلاة الظهر بمسقط راسه ببيرغبالو في البويرة.

إنا لله وإنا إليه راجعون