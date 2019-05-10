بالفيديو والصور.. هكذا يشارك الجزائريون مع إخوانهم في فلسطين رمضان

يواصل الوفد الجزائري التواجد في قطاع غزة في فلسطين المحتلة، ضمن الوفود المرابطة في فلسطين المحتلة.

ومن ضمن الوفد الجزائري شاركت جمعية البركة وفرسانها اخوننا الفلسطينبين في غزة هذا الشهر الفضيل.

حيث صنع الوفد الجزائري الحدث بغزة وفلسطين،وجاب الوفد الجزائر احياء غزة المحاصرة لتقديم المساعدات للفلسطينيين.

كما جاب الوفد الجزائري مدينة غزة لتقديم العلاجات الطبية للمرضى من اطفال وشيوخ مصابيين بعد الهجمات الصهيوينة الاخيرة على القطاع.

الوفد الجزائريي يشارك في هذه الهبة مع غزة وفلسطين بالحملة الرمضانية “زد لصومك بركة ” تحت عنوان رمضان الاخوة بين فلسطين و الجزائر.

https://www.facebook.com/Imem.Brahimi/videos/2031359140499340/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBzp9DgNeDlT1cL7Adl2uTR4JjAs7rLO5-xKrn1zG1ASoyDzTizpetUwmVmZ7Y7zCFB78s3w3mQtjbn&hc_ref=ART9mRCYND05ILMKDZQMYWf8HRmU7yYtm40IbhpFvL_uLcoeMOE6DUlv1-bMFnW6PlA