بالفيديو والصور.. هكذا يشارك الجزائريون مع إخوانهم في فلسطين رمضان

المجتمع
  • -
  • 0
بالفيديو والصور.. هكذا يشارك الجزائريون مع إخوانهم في فلسطين رمضان
بقلم مصطفى.ق

يواصل الوفد الجزائري التواجد في قطاع غزة في فلسطين المحتلة، ضمن الوفود المرابطة في فلسطين المحتلة.

ومن ضمن الوفد الجزائري شاركت جمعية البركة وفرسانها اخوننا الفلسطينبين في غزة هذا الشهر الفضيل.

حيث صنع الوفد الجزائري الحدث بغزة وفلسطين،وجاب الوفد الجزائر احياء غزة المحاصرة لتقديم المساعدات للفلسطينيين.

كما جاب الوفد الجزائري مدينة غزة لتقديم العلاجات الطبية للمرضى من  اطفال وشيوخ مصابيين بعد الهجمات الصهيوينة الاخيرة على القطاع.

الوفد الجزائريي يشارك في هذه الهبة مع غزة وفلسطين بالحملة الرمضانية “زد لصومك بركة ” تحت عنوان رمضان الاخوة بين فلسطين و الجزائر.

https://www.facebook.com/Imem.Brahimi/videos/2031359140499340/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBzp9DgNeDlT1cL7Adl2uTR4JjAs7rLO5-xKrn1zG1ASoyDzTizpetUwmVmZ7Y7zCFB78s3w3mQtjbn&hc_ref=ART9mRCYND05ILMKDZQMYWf8HRmU7yYtm40IbhpFvL_uLcoeMOE6DUlv1-bMFnW6PlA


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com