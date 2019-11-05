بالفيديو والصور.. والي الوادي يتدخل لازالة الخطر عن 600 تلميذ بإبتدائية علي عيادي

تدخل عبد القادر بن سعيد والي ولاية الوادي مباشرة بعد بث ونقل قناة النهار انشغال للهيئة التربوية لابتدائية علي عيادي بحي المنظر الجميل، والتي ناشدت الوالي بالتدخل العاجل لانقاذ ارواح ابنائهم.

الاولياء عبروا على وضعية الكارثية التي تعيشها المدرسة، والتي تجبر 600 تلميذ على الدخول من باب لا يتجاوز عرضه المتر، ويفتح على محالات بيع مواد البناء وشاحنات الوزن الثقيل، وهو ما يشكل خطرا رهيب عليهم .

وأغلق الباب بالمدخل الرئيسي، نظرا لما يشكله المدخل من خطر السقوط الباب، وانهيار القسم في أي لحظة فوق رؤوس التلاميذ اضافة الى خطورة السور الايل للسقوط وانتشار الكوابل الكهرباء وانابيب الغاز داخل المؤسسة.

وتاخر المشروع لازيد من 06 اشهر اضافة الى قرار الهدم الذي رفضت مكتب والخبرة بالجنوب العمل مع البلدية التي تراكمت ديونها.

فيما شكل والي الولاية لجنة عشية بث التقرير وتم اقرار هدم القسم ابتداءا من اليوم الصباح، اكذا الاسراع في هدم وانجاز سور جديد ونزع كل الاخطار التي تحوم داخل المؤسسة خلال هذا الاسبوع .