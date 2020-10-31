بالفيديو والصور.. ورڨلة: هذا ما عثر عليه الشيخ ابو كنان بمقبرة الصبيان في حملة تطهير المقابر

أخبار الجزائر
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بالفيديو والصور.. ورڨلة: هذا ما عثر عليه الشيخ ابو كنان بمقبرة الصبيان في حملة تطهير المقابر
بقلم عاصم بوخاري

عثر متطوعون في فريق الشيخ ابو كنان الجزائري في حملته 60 لتنظيف المقابر من ارجاس السحرة والمشعوذين وبالضبط بمقبرة الصبيان بحي سكرةفي ورڨلة.

الحملة تمت بالتنسيق مع جمعية الحي حيث تم العثور على العديد من الاسحار المدفونة داخل مقابر المسلمين.

على غرار اسحار الحناء للعروس من اجل الكره وربط الازواج والربط عن الدراسة والزواج والذرية حسبما كشفه الشيخ ابو كنان.

واكد المتحدث انه تم إبطال هذه الأسحار في انتظار مواصلة تنظيف عملية تنظيف مقابر الوطن من مثل هذه الافعال الشيطانية التى لا تمت بصلة للدين الاسلامي.


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