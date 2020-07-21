بالفيديو والصور.. وصول طائرة الرعايا الجزائريين القادمين من فرنسا إلى مطار تلمسان

وصولت منذ قليل الطائرة التابعة للجوية الجزائرية التي تحمل على متنها الرعايا الجزائريين الذين تم إجلائهم من دولة فرنسا الى مطار تلمسان.

وكان في استقبل الطائرة والي الولاية أمومن مرموري والي الولاية والسلطات المحلية و الامنية.

وتم تسخير بهذه كل الوسائل المادية والبشرية قصد استقبال الوافدين في ظروف تنظيمية محكمة بغية نقلهم إلى كل من الفندق لإخضاعهم إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوم وهذا وفقا للإجراءات المعمول.