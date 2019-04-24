بالفيديو والصور..وقفة إحتجاجية للمقصيين من مسابقة المحضر القضائي والتوثيق أمام وزارة العدل

نظم اليوم الأربعاء المقصيون من مسابقة المحضر القضائي والتوثيق وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل بالأبيار في العاصمة.

حيث اعتصم المقصيون من المسابقتين، بالطريق الرئيسي “علي خوجة” بالمدخل الفرعي لوزارة العدل في العاصمة.

وحسب معلومات الـ النهار طالب بفتح تحقيق بخصوص الشبهات التي تحوم حول الاسماء الناجحة في المسابقة.

حيث رفع المحتجين شعارات تقول”سلمية،حضارية، مطالبنا شرعية، و”نطالب القضاء بالتحقيق ولا نطالب التحقيق في القضاء”.

وقال المقصيون في مسابقتي المحضر القضائي و التوثيق انهم سيقضون الليلة في العراء امام وزارة العدل.