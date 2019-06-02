بالفيديو والصور.. وهران تكريم المسرحي عبد القادر علولة

تم تنظيم سهرة ثقافية أمس تكريما لعبد القادر علولة بمبادرة لإحياء ذكرى رحيله التي تتزامن مع نفس اليوم من شهر رمضان.

وقد تم اللقاء بمقر الجمعية الاجتماعية الثقافية المحلية ” صحة سيدي الهواري ” المنظمة للحدث، بالتعاون مع التعاونية المسرحية ” أول ماي” التي تم تأسيسها من طرف علولة في الثمانينيات.

وبالمناسبة تم تقديم قراءات لنصوص علولة بحضور المسرحي والمدير السابق للمسرح الجهوي لوهران عزري غوتي والممثلين عبد القادر بلقايد وفضيلة وابراهيم حشماوي وجميعهم أعضاء في التعاونية ” أول ماي” .

وأتاحت السهرة إبراز عبقرية إبداع عبد القادر علولة من خلال قراءة لبعض النصوص المقتبسة من قصة الروائي التركي عزيز نسين.

“وتعد الحبكة مبنية على تركيبة من القصص تتناول عدة مواضيع على غرار تلك التي تتعلق بحرية التعبير و السلطة “حسبما أشار إليه عزري غوتي الذي قام باخراج مسرحية “نسين والسلاطين ” المستوحاة من نص علولة.

وقد نال هذا العرض المسرحي جائزة في المهرجان الدولي للأيام المسرحية بقرطاج في تونس في أكتوبر 2003 كما تم تقديمه سنة 2004 ب” بيكولو تياترو ” لميلان في إيطاليا في إطار المشاركة الجزائرية في مهرجان المسرح الأورومتوسطي.