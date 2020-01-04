بالفيديو والصور.. 28 قتيلًا و18 جريحًا بين طلبة الكلية العسكرية بطرابلس الليبية

عرفت العاصمة الليبية طرابلس، ليلة اليوم السبت، غارة جوية إستهدفت كليتها العسكرية أسفرت على العديد من القتلى والجرحى.

وخلفت الغارة 28 قتيلًا و18 جريحًا بين طلاب الكلية، حسب الحصيلة الأولية، لحد الآن، كون بعض الجرحى في حالة حرجة.

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#عملية_بركان_الغضب: 28 شهيد و 18 جريح الحصيلة الأولية من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة للطيران الأجنبي الداعم لمحرم الحرب المتمرد حفتر#مجزرة_الكلية_العسكرية_طرابلس#لن_نعود_للقيود #تبديد_وهم_المتمرد #ليبيا pic.twitter.com/wSFQtGJthq — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) January 4, 2020

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