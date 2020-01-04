بالفيديو والصور.. 28 قتيلًا و18 جريحًا بين طلبة الكلية العسكرية بطرابلس الليبية

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بالفيديو والصور.. 28 قتيلًا و18 جريحًا بين طلبة الكلية العسكرية بطرابلس الليبية
بقلم خالد دحماني

عرفت العاصمة الليبية طرابلس، ليلة اليوم السبت، غارة جوية إستهدفت كليتها العسكرية أسفرت على العديد من القتلى والجرحى.

وخلفت الغارة 28 قتيلًا و18 جريحًا بين طلاب الكلية، حسب الحصيلة الأولية، لحد الآن، كون بعض الجرحى في حالة حرجة.

الصور..

الفيديو..


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