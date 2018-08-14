بالفيديو.. والكر:”على محرز فهْم الإختلاف بين السيتي وليستر”

وجَه مدافع نادي مانشستر سيتي، كيلي والكر، نصائح لزميله في النادي الإنجليزي رياض محرز، من أجل التأقّلم مع التشكيلة.

وصَرح المُدافع الدولي الإنجليزي قائلا:”على محرز أن يفهم أن الطريقة التي نلعب بها مختلفة عن التي تعود عليها في ليستر سيتي”.

وأضاف لاعب توتنهام السابق:”محرز لاعب من البرميرليغ ولسنا مجبرين على أن نوضّح له كيفية التأقّلم، فهو يَعرف معالم الدوري بشكل جيد”.

وأثنى “والكر” على إمكانيات الجزائري مُصرحا:”محرز يبقى لاعبًا كبيرًا وشخص تود أن يكون بجانبك، وسيقدم إضافة كبيرة”.