بالفيديو.. والكر:”على محرز فهْم الإختلاف بين السيتي وليستر”

وصَرح المُدافع الدولي الإنجليزي قائلا:”على محرز أن يفهم أن الطريقة التي نلعب بها مختلفة عن التي تعود عليها في ليستر سيتي”.

وأضاف لاعب توتنهام السابق:”محرز لاعب من البرميرليغ ولسنا مجبرين على أن نوضّح له كيفية التأقّلم، فهو يَعرف معالم الدوري بشكل جيد”.

وأثنى “والكر” على إمكانيات الجزائري مُصرحا:”محرز يبقى لاعبًا كبيرًا وشخص تود أن يكون بجانبك، وسيقدم إضافة كبيرة”.

"He's not shy!" @kylewalker2 on new teammate @mahrez22 and the aim to retain the title! ⚽️ #mancity pic.twitter.com/vBPs6PMmWe

— Manchester City (@ManCity) August 14, 2018