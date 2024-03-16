بالفيديو: والي النعامة يفضح .. البيطون مغشوش في بناء سكنات الزواولة 

فجّر والي ولاية النعامة الوناس بوزقزة فضيحة من العيار الثقيل بطلها أحد المقاولين المكلف بإنجاز 80 مسكنا اجتماعيا.

وخلال الزيارة الفجائية صبيحة اليوم لمشروع إنجاز 80 مسكنا اجتماعيا ببلدية النعامة إكتشف الوالي عينات من الغش في الخرسانة الإسمنتية للركائز الأولية.

وأظهر الفيديو الذي تحصلت النهار أونلاين عليه إفتقار الخرسانة الإسمنتية للركائز الأولية للشروط التقنية المعمول بها.

حيث إنفجر الوالي عضبا بمن يتلاعب بأرواح المواطنين ووصف هذه الممارسات بالغش المفضوح الذي يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأمر الولي بالتحويل الفوري لملف هذا المقاول إلى العدالة كما أن مثل هذا الفساد لايمكن السكوت عنه أوالتسامح مع الفاعلين.

كما أكد الوالي أن أن سلامة المواطن خط أحمر والغش في الإنجاز وفي هذا الشهر الفضيل من المحرمات التي يجب محاربتها وفضحها للرأي العام.

وطالب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتحقيق والشروع في إجراءات المتابعة القضائية ضد هذا المقاول.

وإعتير الوالي أن هذا المقاول يتحدى القانون والسلطات وذلك بعد ان أطلعه مكتب الدراسات على التحفظات التي تم رفعها في هذا الخصوص. حيث لم يتداركها المقاول.