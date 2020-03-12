بالفيديو.. والي تلمسان يحضر عيد ميلاد طفل فقد أعضاءه وبصره بصعقة كهربائية

قام والي تلمسان، أمومن مرموري، بحضور مراسيم الإحتفالية الخاصة بعيد ميلاد الطفل “حشماوي عبد الغفور صهيب “.

وحسب الصفحة الرسمية لتلمسان، فقد تعرض الطفل سنة 2019 لصعقة كهربائية بشدة 3000 فولط، أدّت لبتر يده اليسرى، كلتا ساقيه، فقدان بصره، وإصابات بالكبد والرئة.

وأمام هذه الوضعية الإنسانية، أبى والي تلمسان إلا أن يحضر ويشارك هذه الإحتفالية، قصد إعطاء يد المساعدة لهذه العائلة.

وتم بالمناسبة، تسليم الطفل كرسي متحرك، إلى جانب بعض الأفرشة والمستلزمات الغذائية والمنزلية وهدايا رمزية.