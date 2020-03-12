بالفيديو.. والي تلمسان يحضر عيد ميلاد طفل فقد أعضاءه وبصره بصعقة كهربائية

قام والي تلمسان، أمومن مرموري، بحضور مراسيم الإحتفالية الخاصة بعيد ميلاد الطفل “حشماوي عبد الغفور صهيب “.
وحسب الصفحة الرسمية لتلمسان، فقد تعرض الطفل سنة 2019 لصعقة كهربائية بشدة 3000 فولط، أدّت لبتر يده اليسرى، كلتا ساقيه، فقدان بصره، وإصابات بالكبد والرئة.
وأمام هذه الوضعية الإنسانية، أبى والي تلمسان إلا أن يحضر ويشارك هذه الإحتفالية، قصد إعطاء يد المساعدة لهذه العائلة.
وتم بالمناسبة، تسليم الطفل كرسي متحرك، إلى جانب بعض الأفرشة والمستلزمات الغذائية والمنزلية وهدايا رمزية.
تقربا من المواطن و الإستماع إلى انشغالاته قام السيد أمومن مرموري بحضور مراسيم الإحتفالية الخاصة بعيد ميلاد الطفل "حشماوي عبد الغفور صهيب " الذي تعرض سنة 2019 لحادث صعقة كهربائية بشدة (3000V) ، أدّت به إلى بتر عدة أعضاء من جسده (يده اليسرى ، كلتا ساقيه ، فقدان لبصره إلى جانب عدة إصابات على مستوى الكبد و الرئة).و أمام هذه الوضعية الإنسانية أبى السيد أمومن مرموري والي ولاية تلمسان إلا أن يحضر و يشارك هذه الإحتفالية قصد إعطاء يد المساعدة لهذه العائلة ، حيث تم بالمناسبة ، تسليمه كرسي متحرك إلى جانب بعض الأفرشة و المستلزمات الغذائية و المنزلية و هدايا رمزية.هذه الإلتفاتة من طرف السيد الوالي لقيت استحسان كبير لدى المواطنين الحاضرين، اصدقاء ، و أقارب العائلة الذين ثمنوا هذه الإلتفاتة الطيبة معبرين عن سعادتهم حول استعداد الولاية و على رأسها المسؤول الأول على الولاية من أجل توفير ظروف إجتماعية مناسبة لهذه العائلة بعدما عرفت السنوات الفارطة نوع من الوضعية التي أثرت على حياتها اليومية.
Publiée par الصفحة الرسمية لولاية تلمسان sur Mercredi 11 mars 2020
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