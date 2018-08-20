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بالفيديو.. والي تيبازة “يبهدل”مسؤول المسبح الأولمبي

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. والي تيبازة “يبهدل”مسؤول المسبح الأولمبي
بقلم أمينة داودي

أقدم والي ولاية تيبازة موسى غلاي على توبيخ القائمين بترميم المسبح الأولمبي بسبب تأخر الإنجاز.

وكان كلام الوالي شديد اللهجة أين أمر بنقل النفايات من البلدية ومن ثم التفكير في ترميم المسبح.

مشيرا إلى أنه لن يمنحهم إعانة من أجل الترميم متهما إياهم بتبديد المال العام.


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