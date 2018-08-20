بالفيديو.. والي تيبازة “يبهدل”مسؤول المسبح الأولمبي
أقدم والي ولاية تيبازة موسى غلاي على توبيخ القائمين بترميم المسبح الأولمبي بسبب تأخر الإنجاز.
وكان كلام الوالي شديد اللهجة أين أمر بنقل النفايات من البلدية ومن ثم التفكير في ترميم المسبح.
مشيرا إلى أنه لن يمنحهم إعانة من أجل الترميم متهما إياهم بتبديد المال العام.
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أقدم والي ولاية تيبازة موسى غلاي على توبيخ القائمين بترميم المسبح الأولمبي بسبب تأخر الإنجاز.
وكان كلام الوالي شديد اللهجة أين أمر بنقل النفايات من البلدية…
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