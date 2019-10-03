بالفيديو.. والي تيبازة يزور الموسيقار نوبلي فاضل بعد تدهور حالته الصحية

زار والي تيبازة، محمد بوشمة، الموسيقار الجزائري الكبير، نوبلي فاضل، في منزله، ليقف على الحالة الصحية له، وعرض أي مساعدات ممكنة على عائلته.

ويتواجد الملحن الجزائري، في حالة صحية متدهورة، وهو يعاني من مرض الزهايمر، منذ سنوات.

واستحسنت عائلة الموسيقار هذه الزيارة، ولم تطلب أي مساعدات من الوالي.

وقالت عائلة نوبلي فاضل، إنها لا تحتاج مساعدة مادية بقدر ما تحتاج للدعم المعنوي، مثل هذه الزيارات.

وإلتحق نوبلي فاضل، وهو من مواليد سنة 1951، بعالم الفن، وعمره لا يتجاوز الـ15 سنة، وانضم لفرقة موسيقية هاوية بالنعامة.

وخاض الموسيقار تجربة مصرية دامت 5 سنوات، ثم قرر العودة إلى الجزائر، أين تم تعيينه كملحن للإذاعة الجزائرية.

ويملك الفنان الجزائري نوبلي فاضل، رصيدا فنيا كبيرا، يضم أكثر من 250 لحنا موسيقيا.