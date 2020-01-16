بالفيديو.. والي سعيدة يستقبل الطفلة “مريم” وعائلتها

استقبل اليوم الخميس، والي سعيدة، لوح سيف الإسلام، الطفلة المعثور عليها، مريم، رفقة عائلتها، بمكتبه.

وقال الوالي بالمناسبة “نحمد الله الذي أرجع الطفلة سالمة إلى أهلها، ولم يمسسها سوء”.

وأضاف “نشكر كل المواطنين الذين ساهموا في البحث على الطفلة منذ اختفاءها أمس”.

كما شكر كل المصالح الأمنية التي كثفت عملية البحث على الطفلة.

من جانبه، شكر والد الطفلة كل من ساهم في العثور على ابنته.