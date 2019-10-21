بالفيديو.. والي غرداية: الولاية مستهدفة من جهات تريد إعادة اشعالها من جديد

قال والي ولاية غرداية عز الدين المشري، أن جهات تستهدف الولاية، ويزعجها استتباب الأمن والقضاء على الفتنة خاصة.

وواصل المشري حديثه أن تبعات الفتنة السابقة انعكست على عدد السجلات التجارية والتحصيل الجبائي، مردفا ان استتباب الأمن كان بفضل المخلصين والمحبين للولاية.

وأكّد أنّ الاستقرار التي تنعم به الولاية حاليا أصبح يزعج الكثيرين في الداخل والخارج، مشيرا إلى أنه هناك يد تحبذ أن تعود الفتنة من الجديد.

مضيفا انه يجب محاربة الفكر المتطرف والمتعصب بالفكر والفعل الحضاري، وانه لا مكان للمفتنين في هذه الولاية.