بالفيديو .. والي غرداية يحذر من مخطط خطير لبث الفتنة بين الامازيع و العرب لتفكيك اللحمة الوطنية

حذر والي ولاية غرداية عز الدين المشري من أطراف تحاول بث الفتنة بين مختلف أطياف الشعب الجزائري خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي.

من طرف أطراف تحاول اللعب على الوتر العرقي بين الامازيع و العرب من خلال ما حدث في ولاية تيزي وزو بعدما قام الانفصالي فرحات مهني بالقاء محاضرة عن بعد بإحدي الجامعات.

مؤكدا ان اغلب الامازيع الاحرار ضد هاذا الانفصالي فرحات مهني الذي لا يمثل الا نفسه مردفا أن كل المخططات التي تستهدف اللحمة الوطنية سوف تتحطم تحت أسوار ارادة الشعب الجزائري الذي به رجال.

كما قدم والي الولاية مثل حول ما حدث خلال حادثة قيام شرذمة من أنصار فرحات مهني بالافطار في ساحة بولاية تيزي وزو خلال رمضان.

ليجابهها أبناء تيزي وزو الامازيع الاحرار بافطار وصلاة جماعية حضرها اكثر من ستة آلاف مواطن للرد على الشرذمة التي أرادت الاسائة مردفا أن اكبر عدد من الزوايا يتواجد بولاية تيزي وزو

كما ذكر والي ولاية غرداية عز الدين المشري بما حدث في ولاية غرداية من فتنة بعدما تم اللعب على وتر مزابي عربي محذرا الجميع من الانجرار وراء مخطط الفتنة التي تحاول أطراف اللعب عليه لتفكيك الجزائر و إدخالها في دوامة الفوضى.