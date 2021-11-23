بالفيديو.. والي وهران لبلماضي :”الملعب راه زربية”

وجه والي وهران، سعيد سعيود، دعوة رسمية لجمال بلماضي، لزيارة الملعب الجديد ببئر الجير، والتأكد من قدرته على إستقبال الخضر.

وقال سعيد سعيود، بمناسبة زيارة تفقدية قادته للمركب الأولمبي الجديد :”أقدم دعوة رسمية لبلماضي، لكي يتفقد الملعب بنفسه”.

وواصل في سياق متصل :”الملعب راه زربية، وواضح بأنه في شكل جيد، والأرضية تتواجد في مستوى واحد”.

وتأتي خرجة والي وهران، بعد أن طالب “الكوتش جمال” بضرورة توفير ملعب بمقاييس محترفة، لأشباله نظرا للحالة السيئة لأرضية “مصطفى تشاكر”.

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